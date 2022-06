Den dětí v Ulici. Mladí herci dostali ten nejlepší dárek, který zbožňuje každé dítě

"Je super, že s nápadem oslavy Dne dětí kolegové přišli a my herci už mohli jen slíznout smetanu. Všechny naše děti Ulice se na place moc snaží, tak mám velkou radost, že jsme na ně nezapomněli," říká Ljuba Krbová, představitelka Aničky, seriálové babičky malého Chrise (Michal Lorenc), který kromě přání dostal jako dárek stavebnici LEGO.

"Víš co, já ti dám něco místo tabletu, jo? To bude mnohem lepší," pronesla seriálová Anička, načež Chrisovi přistála v náruči oblíbená stavebnice. Mladý herec se zpočátku tvářil překvapeně, ne-li nedůvěřivě. "Ty se bojíš, že ti to zase vezmeme, až se řekne stop, viď? Tak ne, je to fakt tvoje," dodala s úsměvem jeho seriálová babička.

Krabici s pestrobarevnými kostkami dostali ti nejmladší také v rodině Lišků, Marečků a radoval se i Vojta (Felix Šrámek) nebo Kustó (Vilém Schon).

Překvapení dětských herců tak záhy vystřídala radost a touha něco originálního postavit. V případě představitele malého Chrise byla tak silná, že si stavebnici rozbalil přímo na place a společně s herečkami začal spřádat své architektonické plány.