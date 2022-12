Lupička kradla vánoční dárky v domě Roberta De Nira. Herec mezitím spal

Policisté nejprve zpozorovali ženu, kterou dobře znali už z předchozích loupeží, jak vstupuje do hercova domu. Třicetiletá Shanice Avilesová tam vnikla dveřmi do sklepa, které nesly viditelné známky násilného vniknutí.

Když policisté vstoupili do domu, nachytali dotyčnou při činu. Podle stanice ABC 7 New York dokonce Avilesovou přistihli, jak bere dárky zpod De Nirova vánočního stromku a dává je do tašky.

Nakonec se také ukázalo, že De Niro byl v době loupeže doma, protože během incidentu sešel po schodech z horního patra, kde spal.

Shanice Avilesová je známá firma, na svém kontě má nejméně 26 zatčení, z toho jen letos ji zatkli šestnáctkrát za vloupání a drobné krádeže.