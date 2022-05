Jan Hrušínský se pochlubil dcerou Kristýnou, která se svlékla pro pánský magazín

"Pózovat pro Playboy původně začalo jako vtípek, který manželovi nadhodili producenti z Punk Filmu, že by se to hodilo jako propagace filmu Pánský klub. Matěj se zasmál, doma mi to tlumočil a byl docela překvapený, když zjistil, že mi to vlastně zalichotilo a jsem v pohodě to udělat," řekla iDnes herečka Kristýna Hrušínská.

Ze snímků, které vytvořila fotografka Anna Koniaeva, je ale naprosto nadšený otec Hrušínské, herec Jan Hrušínský. "To máme krásnou dceru, co? Aneb když se tátové chlubí, že jejich dceru chtějí fotit pro Playboy!" napsal herec na svůj profil na Facebooku, kde fotografie hrdě sdílel. A přidal i historku o tom, jak pyšný byl jeho dědeček na herecké úspěchy jeho tatínka, legendárního herce Rudolfa Hrušínského.

"V den focení jsem byla dost nervózní. Je velká zodpovědnost stát se modelkou pro legendární časopis Playboy. Avšak skvělý tým vytvořil příjemnou atmosféru. Cítila jsem se uvolněná a sexy. To mi dodalo odvahu se svléknout a zapózovat, jak mě příroda sama stvořila. Výsledek rozhodně stojí za to! Jsem ráda, že jsem nakonec na spolupráci kývla," dodala sedmatřicetiletá herečka.

Kristýna Hrušínská vystudovala cestovní ruch, ale stejně jako její rodiče se věnuje herectví. S maminkou Miluší Šplechtovou a tatínkem Janem Hrušínským hraje v Divadle Na Jezerce. V červnu má také premiéru film Pánský klub, který režíroval její manžel Matěj Balcar a ve kterém má svoji první filmovou roli.