Říkejte mi Ashley. Dcera Evy Leinweberové z Osady si chce změnit jméno

Když před patnácti lety pojmenovávala Eva Leinweberová svou dceru, vybírala mezi Amálkou, Norou a Dorotou. Zvítězila Dorotka. Evině dceři se ale tohle jméno nelíbí a trvá na tom, aby ji ostatní, včetně rodičů, oslovovali Ashley, respektive Ash.

"Říkala jsme si, že ji to přejde, ale vypadá to, že ne. Občanku chce mít už s novým jménem," řekla herečka pro iDnes. Připouští zároveň, že se neubrání občas pocitu, že jako matka selhala na všech frontách. Situaci se ale snaží vnímat racionálně: "Já si myslím, že to je prostě součást jejího vývoje. Potřebuje se oddělit a najít sama sebe. A já jsem ten trenažér, na kterém si to zkouší."

Leinweberová ví, o čem mluví, sama připouští, že její dospívání bylo náročnější. "Procházela jsem velmi složitou pubertou. Sama sobě jsem byla největší překážkou. Byla jsem naštvaná na celý svět. Pro jistotu pořád v opozici. Přitom v hloubi duše jsem byla zraněná a přecitlivělá. Když jsem začala hrát divadlo, tak to pro mě byla vlastně taková terapie, svoje trápení jsem vložila do hraní, které mě velmi bavilo," řekla herečka v rozhlasovém pořadu Blízká setkání.