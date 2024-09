Dcera Báry Munzarové Anna Dvořáková - šikana, panické ataky a převoz na psychiatrii

Herečka Anna Dvořáková pochází ze slavné umělecké rodiny. A právě to, že její maminkou jejími rodiči jsou herci Bára Munzarová a Jiří Dvořák a prarodiči byli Jana Hlaváčová a Luděk Munzar, stálo na začátku jejích problémů.

"Lidi na mě nebyli úplně hodní, protože jsem měla slavné příbuzné. Bylo mi řečeno, že nechápu problémy běžných smrtelníků. Třeba vůbec nevím, co je to práce," svěřila se Anna v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ, který se věnuje tématu duševního zdraví.

"Když už jsem něco řekla, tak mě hned okřikovali - no jo, ty to máš lehký. Říkala jsem si, že nemám právo být smutná. Přesahoval tam ten komplex, že jsem ze slavné rodiny. Nemám právo si stěžovat, protože mám život, který si přeje strašně moc lidí. Z toho všeho tlaku se potom stalo tohle," popsala cestu, kterou si prošla herečka. Už na základní škole začala navštěvovat psycholožku, obtíže se ale stupňovali, nebyla schopná jíst a spát. Nakonec vše vyvrcholilo převozem na psychiatrii a nasazením antidepresiv.

"Nemohla jsem ani spát, měla jsem panickou ataku trvající co tři hodiny. Nakonec mě vezla rychlá. To se stalo několikrát a pak jsem musela navštívit psychiatrii. Jen na pár hodin, pomohli mi," říká Dvořáková, která nakonec našla sílu vrátit se zpět do normálního života. A i sdílením svého příběhu by ráda pomohla dalším, kteří zažívají těžké chvíle a nebáli se říct si o pomoc.

