Nejen Vondráčková a Plekanec. Rozvedené celebrity, kterým to dál klape jako rodičům

Jak už to tak bývá, z lásky se plodí miminka, a tak i mnoho celebrit poznalo, co je to rodičovství. Bohužel někdy vztahy nevyjdou a přijde rozchod, a to i přes skutečnost, že v partnerství nejsou jen milenci, ale i děti. Mnozí slavní často museli řešit, jak bude pokračovat jejich vztah po rozchodu, aby rodina co nejméně trpěla a nevznikaly zbytečné zmatky. Kterým párům se společná péče daří?