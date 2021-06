Lenivý lockdown se na Beckhamovi nepodepsal. Ukázal obnažené tělo na venkově

Bývalý britský fotbalista se rychle etabloval jako nejlépe oblékaný muž sportu. Přestože jeho profesionální sportovní kariéra skončila, titul si drží i nadále, s malou konkurencí.

Přestože Beckham vždy hleděl na módu, nálepku jednoho z nejlépe oblékaných mužů získal hlavně díky své manželce Victorii Beckhamové, která mu hodně pomohla svou image vylepšit. Rok lockdownu se podepsal i na bývalém fotbalistovi a na míru ušité obleky vyměnil za ležérní styl.

Během karantény Beckham plnil sociální sítě svými outfity například v plstěné čepici, v manšestrákách nebo kardiganu. Slunečné počasí ve Velké Británii s letními teplotami Beckham využil a cottage styl nahradil světle modrými džíny se zastrčeným tričkem do zadní kapsy. "Ano, tohle je Anglie. To je to, co děláme. Vyjdeme, sundáme si košile, dokonce při venčení psů, i když se mi Victoria (jeho manželka - pozn. red.) směje," komentoval David Beckham na svém Instagramu.

Přestože je Beckham ve sportovním důchodu, na své postavě stále pracuje. Jeho strava se skládá ze spousty bílkovin a vyhýbá se rafinovaným sacharidům či průmyslově zpracovaným potravinám. "Nemusíte utrácet peníze za chození do posilovny. Třikrát nebo čtyřikrát týdně chodím pěšky s dcerou do školy, místo abych ji vozil, nebo se mnou jezdí na kole," zmínil v rozhovoru pro australský The Project.