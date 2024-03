Darija Pavlovičová chodí na psychoterapii. Má přítele a s rodiči žije v lese

Vítězka posledního ročníku StarDance Darija Pavlovičová se v pořadu Všechnopárty Karla Šípa svěřila s tím, že poslední měsíce byly pro ni náročné a musela vyhledat psychoterapeutickou pomoc.

Navzdory tomu, že díky taneční soutěži její popularita přímo vyletěla, plachá herečka se radši stáhla do soukromí. Věnuje se natáčení, momentálně ji lze vidět v dobovém seriálu To se vysvětlí, soudruzi, a s tanečním partnerem Dominikem Vodičkou vystupují na plesech. "Tančíme tanečky, co jsme se naučili ve StarDance," upřesnila.

Na vystupování v divadle jí nezůstává čas ani energie. "Mám teď od divadla očistnou pauzu," prozradila na sebe. "Měla jsem psychické problémy, dělalo mi to špatně. Byla jsem až moc nervózní. Léčila jsem se, ale ne až tak, že bych jela do Bohnic, ale navštěvovala jsem terapeuta," uvedla to hned na pravou míru. "Teď už bych se do divadla ráda vrátila, ale není na to čas."

Současně řeší i svou bytovou situaci. "Teď jsem se furt stěhovala. Během StarDance jsem bydlela na Letné. Pak jsem se stěhovala, teď zase hledám byt, takže nevím, kde teď aktuálně bydlím," zamyslela se a dodala: "Vlastně bydlím v lese. Rodiče mají rodinný dům v lese, tak tam teď bydlím. Je to na okraji Prahy, jezdím na koni, kterého mám v pronájmu, a taky občas lítám letadlem," popsala takřka idylický život.

Přiznala ale, že touží vrátit se zpátky do města. "Ráda bych bydlela na Hradčanech, ale pořád čekám, jak to dopadne. Není to zatím dostupné, a tak se svým ořem čekám," zasnila se herečka s litevskými a běloruskými kořeny. Nedávno se vrátila z Bali, kde ji podle všeho provázel partner. "Na prince na bílém koni nečekám, už ho mám," naznačila, ale víc neprozradila.