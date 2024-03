Andrea Růžičková z Vyprávěj už netočí. Kdo další rozjetou kariéru pověsil na hřebík?

Od retro seriálu Vyprávěj, který získal slovenské herečce Andree Růžičkové, rozené Kerestešové, zdánlivě nehynoucí popularitu, uplynula už nějaká doba. Až na nějaké sporadické výjimky ji ovšem na obrazovkách nebo na filmovém plátně lze zahlédnout v posledním čase jen stěží.

"Už dlouho nic nenatáčím a nechybí mi to," připustila Růžičková pro Blesk. Po porodu dvou synů, kteří jsou teď ve věku šesti a čtyř let, se s rodinou rozhodla stáhnout na venkov. "Další nabídky nepřijímám, chci se co nejvíc věnovat rodině a fotografování."

Ve společnosti se naposled ukázala s manželem Mikolášem na Česko-Slovenském plesu a fanouškové romantických komedií ji mohli zahlédnout ve snímku Jak přežít svého muže. Aktivní ovšem zůstává zejména na svém Instagramu.

Přednost rodinnému životu se rozhodla dát i z bolestivého důvodu - po porodu prvního syna přišla o nenarozené miminko. S touto ztrátou se vyrovnávala celý další rok, dokonce kvůli tomu odešla do ciziny. Srovnat se s tím se jí povedlo až v americkém San Diegu. Radost nachází ve výchově svých synů. "Chce to najít balanc a stát pevně nohama na zemi a nebát se toho pádu, protože bez toho pádu to prostě nejde," uvedla před lety.

Andrea Růžičková není sama, kdo se rozhodl hereckou kariéru upozadit, nebo rovnou pověsit na hřebík. Třeba tři velikáni filmového světa oznámili, že v ničem novém už je jejich fanoušci neuvidí. Brad Pitt, Jim Carrey a Bruce Willis se nezávisle na sobě rozhodli poněkud předčasně ukončit svou kariéru z různých důvodů.

