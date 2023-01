Dara Rolins se po letech od rozchodu usmířila se svým expartnerem Rytmusem

Dara Rolins oslavila v prosinci padesát let a k této příležitosti uspořádala velkolepý koncert v pražské O2 areně, kterou se jí podařilo navíc zcela vyprodat. Představila na něm průřez svými hity, od Zvonků štěstí, kde se k ní aspoň přes záznam připojil i zesnulý Karel Gott.

Nechyběla ovšem ani plejáda živých hostů, kteří si s Rolins přijeli zazpívat, včetně Dana Bárty, Tonye Graves, Moniky Bagárové nebo slovenské zpěvačky Tiny. Na konec uvedla Rolins i svou čtrnáctiletou dceru Lauru, které říká Lola. "Kde jinde by měla moje Laura poprvé v životě vystoupit než v O2 areně," komentovala to Rolins. S dcerou si zazpívala dvě písně.

Největším překvapením byl mezi hosty bývalý partner Dary Rolins, raper Patrik "Rytmus" Vrbovský, se kterým si zdánlivě už několik let nemohla přijít na jméno. Po sedmiletém vztahu se totiž v roce 2018 rozešli a zpěvák obrátil svůj život vzhůru nohama. Do roka se oženil s moderátorkou Jasminou Alagič a mají spolu syna Sanela.

Rolins ovšem poněkud mrzelo, že ji tak rychle ze života vymazal, a to doslova - ze svých sociálních sítí smazal hudebník všechny jejich společné fotky a z YouTube odstranil i píseň, kterou pro ni kdysi složil. "To, že popřel naši minulost, mě zamrzelo, ale aby mě to mrzelo dál, to bych v tom musela být emočně zainteresovaná dál, což opravdu nejsem," vyjádřila se tehdy zpěvačka elegantně, která momentálně tvoří pár s fotbalistou Pavlem Nedvědem.

Po letech ovšem Rolins nejenže uvítala na pódiu svého bývalého partnera s tím, že do jejího života patřil, ale také si s ním zazpívala.

"Darinko, nejprve bych ti chtěl poděkovat za všechno. Za to, že se o nás staráš, za svou hudbu, za to, že nás ovlivňuješ," dojal se Rytmus přímo na pódiu. "Gratuluju k této krásné události v plné O2 aréně, velký potlesk a opravdu smekám! Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, protože o tom to všechno je."