Dara Rolins reaguje na otravu své dcery v klidu. "Mám dítě s rockerem," říká

Být rodiči teenagera určitě není jednoduché. Na to, že dospívající testují hranice a mnohdy je i překračují, musí být připraveni. Tak jako zpěvačka Dara Rolins a hudebník Matěj Homola. Právě on ve společném rozhovoru s šestnáctiletou Laurou prozradil, že mladá slečna už má za sebou velmi dramatické seznámení s alkoholem.

To, že se dcera během pobytu u něj účastnila mejdanu s kamarády, kde se přiotrávila, komentoval lakonicky. "Ona měla kocovinu, ne já!" A ani od maminky se Laura nedočkala žádného odsouzení. Rolins si je dobře vědoma toho, že se takové věci mohou stát.

"Mám dítě s rockerem, ne s právníkem. Ani já jsem nikdy neseděla poslušně na peci. To, že má Lola v DNA divokost, nikoho z nás nepřekvapuje. Jde o to mít to v hlavě srovnané, což ona má víc, než jsme v jejím věku měli my oba dohromady. Je pracovitá a svědomitá, když je potřeba. A zbytek? Je už dost velká na to, abychom ji v životě uchránili přede vším," uzavřela kauzu s tím, že jinak je její jediné dítě naprosto bezproblémové.