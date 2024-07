Šestnáctiletá dcera Dary Rolins a Matěje Homoly se málem otrávila alkoholem

Bývalý partner Dary Rolins a otec jejich společné dcery Laury, hudebník Matěj Homola, má za sebou velmi rušné mládí a k alkoholu měl vždycky více než vstřícný vztah. Asi proto není divu, že ho rozhodně nezakazuje ani své teprve šestnáctileté dceři Lauře. "Já moc nepiju, jenom ochutnám, většinou když jsem s rodiči někde, což je asi trochu trapný," říká sama Laura.

Homola si je dobře vědom, že podle zákona jeho dcera alkohol ještě dva roky nesmí konzumovat, má na to však vlastní názor. "Myslím si ale, že v momentě, kdy je alkohol tabu, tak to může dopadnout daleko hůř," říká na rovinu Homola. Volnost, kterou dívka má, ale nemusela dopadnout dobře.

"Jednou jsem byla někde ve tři hodiny ráno a otrávila jsem se alkoholem. Táta pro mě přijel, to bylo naposledy, co jsem pila, a táta to pochopil," šokovala Laura v rozhovoru pro Novinky.cz. A její otec následně popsal, jak celé drama v jeho domovské Vyžlovce probíhalo.

"To bylo vtipný. Laura šla na chatu s partičkou, já jsem doma spal. Ve dvě ráno za mnou přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou: 'Pane Homolo, Laura nedýchá.' Já jsem se sbalil a jel jsem na chatu, taková klasika - mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačný strany. Nebyl důvod ji trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my," nedělá si z takového incidentu hlavu Homola. Dobře prý totiž ví, že šlo o ojedinělý případ, ze kterého se mladá slečna náležitě poučila.

