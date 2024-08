Daniel Krejčík má novou lásku. "Expartner o tom věděl," říká herec

Přestože o svém životě už napsal herec Daniel Krejčík dvě knihy, pokud se týká jeho milostného života, bývá skoupý na slovo. Nyní se ale už rozhodl ukončit mlčení a potvrdil, že je znovu zamilovaný. A prozradil také, že s Matějem Stropnickým nejsou daleko déle, než si doposud všichni mysleli.

"Ze zámku jsem se odstěhoval před rokem. My se s mým bývalým partnerem snažíme mezi sebou udržovat pěkné vztahy. Není to jednoduché, protože to mělo spoustu fází. Myslím si, že nás k sobě pojí zámek a spoustu dobrodružství, které jsme spolu zažili. Ať jsou ty rozchody jakékoliv, jsem na nás pyšný, že jsme to zvládli ve spoustě ohledů vyřešit doma. Vždy jsme o sobě veřejně mluvili hezky a snažili jsme se k sobě být citliví," řekl Krejčík Blesku. Tomu také potvrdil, že jeho novým partnerem je odborník na marketing Tomáš Jirka.

"Je to můj nový kluk. Na druhou stranu jsem nebyl připravený veřejně mluvit o tom, že mám nový vztah, je to hodně čerstvý. Jsem spokojený," přiznal herec s tím, že jeho expartner o jeho novém partnerovi věděl. A to i přesto, že Stropnický naznačoval, že by stál o to, aby se k sobě s Danielem vrátili.

"Věděl, že ten člověk existuje. Myslím, že už jsme ve fázi, kdy se dovedeme bavit i o svých soukromích a ne jen o zámku. Těším se, že spolu brzy budeme na zámku hrát, a těším se na všechny nový věci, co tam udělal. Já ho mám strašně rád a myslím, že on mě taky," uzavřel debatu na téma svého soukromého života Krejčík.