"Pokud chtěl se mnou spát, nemusel si mě brát," vzpomíná Morávková na rychlé zásnuby

Dana Morávková vstoupila do povědomí zejména jako "mrcha" Andrea v seriálu Rodinná pouta, který se později přejmenoval na Velmi křehké vztahy. Jelikož šlo o první "nekonečný" seriál v našich končinách, herečka měla tehdy jen velice vágní představu, k čemu se vlastně upsala.

Když přijela na konkurz, bylo napsaných teprve třicet dílů, nikdo nepočítal s tím, že se seriál bude vysílat dalších šest let. "Všichni jsme se snažili, jak nejlépe jsme uměli, a Andrea se stala doopravdickou ikonou," vzpomínala Morávková v rozhovoru pro Blesk. "Do té doby nebyla v žádném seriálu takováhle schopná žena se šmrncem, dravá podnikatelka. Sice to byla záporná postava, ale ženám bylo sympatické, jak si hraje s muži."

Stejně jako mnoho dalších herců z populárních seriálů, i ona zažila momenty, kdy si ji fanouškové pletli s postavou. "Psali mi dopisy a maily, zastavovali mě na ulici a prosili mě, jako tu Andreu, která umí všechno zařídit," prozradila. Ačkoli ze seriálu ke konci odešla kvůli jiné pracovní nabídce, kdyby se jej rozhodli teď tvůrci oživit, neměla by problém vrátit se. "Bez Andrey by to nešlo! Ženy mi píšou, že by byly zvědavé, jak vypadá a co dělá dnes."

Morávková je už léta šťastně vdaná za hudebníka Petra Maláska. "Poprvé jsme se viděli na koncertě paní Hany Hegerové v Olomouci a pak nás dala dohromady práce v Divadle Na zábradlí, Petr tam aranžoval hudbu k muzikálu Cabaret," zavzpomínala na začátky svého vztahu, který vzali hopem. "Bylo nějaké nahrávání ve studiu Ve Smečkách, já s holkama zpívala sbory a pak jsme si šli sednout do hospody. Povídali jsme si asi do čtyř do rána. Pak mě odvedl k mamince, kde jsem bydlela, a druhý den mě požádal o ruku."

I Morávkovou samotnou tato rychlost překvapila. "Říkala jsem si, že jestli se chce se mnou vyspat, tak si mě nemusí hned brát!" tvrdí se smíchem. "Zasmála jsem se tomu, ale pak jsem měla pětadvacáté narozeniny, on mi přinesl kytici, dal mi kolo… Brali jsme se asi do roka."