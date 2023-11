Další drsný zákaz pro Agátu Hanychovou. Teď už válčí i s Prachařem

Podnikatelka Agáta Hanychová se nijak netají tím, že velká část jejích příjmů plyne z reklamních spoluprací, které realizuje na svém účtu na Instagramu. To, že k propagaci nejrůznějších produktů často využívá i své děti, se však nelíbí jejich tatínkům. K podnikateli Jaromíru Soukupovi, který je otcem Agátiny nejmladší dcery Rozárky a který jí zakázal půlroční miminko na sociálních sítích ukazovat, se nově přidal i herec Jakub Prachař. Ten je otcem prostředního dítěte Hanychové - dcery Mii.

"Ještě do toho se tatínek číslo dvě taky pomátl a nesmím dávat Miu na Instagram. Nekomentuju, tady pán, který nonstop pracuje. Místo toho, aby s ní byl, tak je s ní chůva, a klade si takové podmínky. Je to prostě d*bil, to jsem neřekla tohle slovo. Tak tam Mia teď nemůže být. A točit výlet s Kryšpínem, kterému je dvanáct. No, nevím," rozohnila se během živého vysílání na Instagramu Hanychová s tím, že jediný, kdo nemá s ukazováním dítěte problém, je otec syna Kryšpína, její staronový partner Miroslav Dopita.

Není to však poprvé, co se Prachařovi nelíbí Agátino jednání na sociálních sítích. Dceru Miu nesměla Hanychová fanouškům ukazovat ještě v době trvání jejich manželství. Poté se však bývalí partneři dohodli a Mia se vytváření reklam spolu se svou maminkou aktivně účastnila.

Hanychová ale také poukazuje na to, že zatímco jí její expartneři zakazují děti ukazovat, sami se tímto pravidlem neřídí. A přidala například Prachařův příspěvek, kdy vzal jejich společnou dceru na fotbal. Vadilo jí i to, že Soukup, který je ve vymáhání zákazu sdílení fotek jejich dcery velmi striktní, se sám tento víkend chlubil tím, jak byl s miminkem nakupovat.