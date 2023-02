Další manželství je minulostí. Herečka Pavla Vitázková je bez partnera

"Nežijeme spolu, už to budou dva roky," prozradila herečka Pavla Vitázková o stavu svého manželství s hercem Dušanem Vitázkem, se kterým strávila dohromady 18 let, z toho 16 let jako manželé. Podle jejích slov se ale rozešli velmi přátelsky.