Dalibor Šípek, syn architekta Bořka Šípka, promluvil o homosexualitě a sebevraždě

Dalibor Šípek je jedním z dvou starších synů, které měl architekt Bořek Šípek se svou manželkou, choreografkou Bambi Uden. Přestože se spolu s bratrem Milanem narodili v Amsterodamu, na začátku puberty se rodina přestěhovala do Čech. Jenže Šípek záhy rodinu opustil kvůli zpěvačce Leoně Machálkové, s níž má syna Arthura.

"Byli jsme tu s mámou a bráchou jen pár let a táta si hned našel jinou ženskou, bohužel mediálně známou osobnost. Nemohl jsem před tím utéct, viděl jsem to všude. Také jsem se vinil, že jsem možná něco dělal špatně, a proto táta odešel. Ale tak to asi cítí většina dětí, co takto přijdou během rozvodu o jednoho z rodičů," prozradil Dalibor v pořadu 13. komnata, že jeho vztah se slavným otcem byl komplikovaný.

"Škoda, že jsme si tehdy nebyli trochu blíž. Zrovna v tom období, kdy jsem ho nejvíce potřeboval. Když jsme spolu mluvili, nikdy to také nebylo o osobních věcech, spíše jen takové přátelské obecné popovídání," řekl Dalibor, který si v době dospívání začal uvědomovat, že ho nepřitahují dívky, ale chlapci.

"Neměl jsem nikdy problém se svou sexuální orientací, ale s tím, že jsem věděl, že tátu sleduje bulvár. Už jsem viděl v hlavě ty scénáře, jak budou o mně psát, jak jsem rodiče zklamal a že se za mě musí stydět, protože jsem gay, i když jsem věděl, že rodiče s tím žádný problém mít nebudou," řekl. Přiznal, že i on prošel obdobím, kdy se pokoušel žít většinovým, heterosexuálním způsobem.

"Myslel jsem si, že jsem silný na to, abych to utlumil, že zvládnu mít rodinu a nikdo o tom nebude vědět. Postupně jsem přišel na to, že je to tak silné, že to nejde utlumit, tak jsem musel najít způsob, jak to utlumit, přišlo hodně alkoholu. Snažil jsem se to utopit sám v sobě. Dal jsem si jeden chleba za tři dny a místo toho 12 piv denně, sám jsem se nesnášel v tom období," prozradil své sebedestruktivní chování. Špatný psychický stav, ve kterém se nacházel, ho dovedl až k myšlenkám na sebevraždu.

"Bylo to těžký, párkrát jsem přemýšlel nad tím, že to ukončím," přiznal Šípek a dodal, že ho nakonec od činu odradila skutečnost, že jeho matka už v minulosti o jedno dítě přišla a on si nedovedl představit, že by jí způsobil další utrpení.

Nakonec ale díky seznamce potkal partnera, se kterým tvoří spokojený pár už dlouhých dvanáct let. Spolu s bratrem také po otcově smrti převzali jeho sklárnu. Její chod jim však zkomplikovala koronavirová pandemie. Přesto věří, že se jim podaří provoz jednoho dne obnovit.