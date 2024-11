Z manželčiny reakce na svou milenku zůstal Felix Slováček překvapen

V minulých dnech byl saxofonista Felix Slováček viděn, jak se na party v Českých Budějovicích tiskne ke své bývalé lásce. S výtvarnicí Lucií Gelemovou udržoval poměr dlouhých sedm let, nyní však tvrdí, že ten už je definitivně minulostí. A jak se zdá, jeho slovům se ze všech sil snaží věřit i manželka, zpěvačka Dagmar Patrasová.

"Pokud je to tak, jak Felix vysvětluje, že se setkali jako kamarádi na večírku společného kamaráda a potom si šel každý po svém, tak proč ne?" překvapila svou klidnou reakcí pro Blesk Patrasová. Podle jejích slov šlo o nevinné setkání, kterému se její manžel v podstatě neměl šanci vyhnout. "Felix mu tam přišel zahrát a ta paní přišla, protože na jihu žije a toho pána také zná. Proto tam byli spolu. Já věřím, chci věřit, že to takhle je," snaží se udržet v klidu zpěvačka, která má se zálety svého muže bohaté zkušenosti.

Pokud by však za tím bylo přece jen něco víc, nehodlá se tím trápit. "Tak je to pouze a jenom Felixova věc. Já už se tím nechci týrat, sedm let stačilo. Nechci to ani vědět. Máme s manželem spoustu jiných a daleko vážnějších problémů. Pro mě je teď důležité, že se Felix stará o rodinu a že žije doma," říká Patrasová, pro kterou je teď nejdůležitější, aby jejich dcera Anna Slováčková dokázala vyhrát svůj boj s rakovinou plic.

A že se po jeho návratu do Prahy nekonala žádná scéna, potvrdil i sám Slováček. "Doma bylo kupodivu ticho. Ani se na nic nezeptala, neřekla jediné slovo," podivoval se saxofonista, který se však dušuje, že mezi ním a jeho bývalou milenkou k ničemu nedošlo. "Mezi mnou a Lucií opravdu dávno nic není. Dál se ale přátelíme, máme si co říct," uzavřel celou věc.