"Jsem pořád na vážkách," říká Patrasová o budoucnosti vztahu se Slováčkem

Manželství Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka se vzpamatovává z rány, kterou mu zasadil sedmiletý poměr hudebníka s malířkou Lucií Gelemovou. "Trvalo několik týdnů, kdy si mě Felix předcházel a ujišťoval mě, že už je z toho poblouznění venku," popsala Blesku Patrasová, jak ji manžel zahrnoval dárky, květinami a bral ji na romantické večeře. Dvojice spolu dokonce vyrazila do společnosti, kde se Slováček dal přesvědčit, že si od manželky nechá nasadit kolem krku obrovské nafukovací srdce jako chomout.

Přes to všechno si ale prý není Patrasová jistá, jak to s jejich vztahem, který trvá už od roku 1980, nakonec dopadne. "Jsem pořád na vážkách. Na těch sedm let, co se tahal s tou paní, se nedá jen tak zapomenout. Pořád se to ve mně pere. Víte, on je Felix obojživelník, který se všem situacím přizpůsobí, ale já ne," povzdechla si zpěvačka.

Stále také mluví o svém italském příteli Vittovi, který jí prý na Valentýna poslal krásné přání. "Felix na něj žárlí a má na co," naznačila s úsměvem a dodala, že se Slováček bude muset smířit s tím, že muže, který jí byl v nejtěžších chvílích velkou oporou, ze svého života vymazat prostě nehodlá.