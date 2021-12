Zkrat Felixe Slováčka: Přehnal jsem to s prášky, od Dády se stěhuju, utrápil bych se

Ještě před pár dny si jen málokdo dovedl Felixe vůbec představit v takovém výbuchu vzteku, který ho popadl. Rozohnilo ho, když viděl svou bývalou partnerku na fotkách v minisukni u hotelu Hilton. "Jednalo se o výbuch chlapských emocí, zkrat ze vzteku a rozjitřených emocí. Bylo to naprosto neadekvátní, to přiznávám. Je mi to líto a stydím se za to," řekl pro Blesk.cz Slováček.

Zároveň hudebník přiznal, že svou bývalou partnerku stále miluje. "Vždyť jsem Lucii miloval a měl jsem ji moc rád, i když jsme se rozešli. Jestli si ale Lucie myslí, že jsem svá slova myslel vážně, tak se jí tímto veřejně velice omlouvám."

Slováčka mrzelo především to, že k němu Lucie Gelemová nebyla upřímná a něco před ním tajila. "Vždycky jsem si myslel, že až si Lucie někoho najde, tak se k tomu postaví čelem a řekne mi, že se třeba s někým vídá. Že se to nedozvím z fotek, na kterých jde do Hiltonu v krátké sukénce. Chvíli předtím jsme spolu byli na obědě, pozval jsem ji, protože měla svátek, a řekla mi, že večer má jen krátkou schůzku a jinak nic. Prostě mi to přišlo nefér," svěřil se.

Felix Slováček by si se svou expřítelkyní rád promluvil a vše vyjasnil. "Rád bych jí nabídl své přátelství, zastání i pomoc, i když samozřejmě nevím, jak to teď všechno bude."

Zároveň se klarinetista svěřil, že se potřeboval uklidnit a řešil to medikací. S ní to podle svých slov ale přehnal a teď toho lituje. "Já si minulý týden vzal nějaké prášky na uklidnění, abych vůbec mohl spát, a asi jsem to s nimi trochu přehnal. Ani pořádně nevím, co všechno jsem v afektu řekl a udělal, prostě jsem se teď probral a vidím, co jsem natropil."

Felix se o víkendu v rámci svého ukvapeného chování vrátil zpět ke své manželce Dádě Patrasové. Teď ale usoudil, že to nebylo dobré rozhodnutí, a žít tam nebude. "Byl jsem o víkendu v naší vile, kterou máme s Dádou Patrasovou, ale zjistil jsem, že s ní se opravdu žít nedá. Opravdu to nejde. Utrápil bych se tam."

Nyní se odstěhoval do Malešic. "Prostě tam teď budu sám, dám se dohromady, budu mít duševní klid a najdu zase rovnováhu. Blbý je, že jak se zrušila spousta akcí, tak mám spoustu volného času a málo rozptýlení, takže se pořád vracím k tomu, co se odehrálo. Musím se s tím uvnitř poprat," dodal.