Dagmar Havlová má poruchu pozornosti. Ani chvilku neposedí

Dagmar Havlová, bývalá první dáma a herečka, si vždy uvědomovala, že patří mezi lidi, kteří u žádné činnosti příliš dlouho nevydrží. "Já mám ADHD, teď už to vím. Neposedím, tak mám ADHD," uvedla v pořadu Inkognito. Svým prohlášením poněkud zarazila moderátora Libora Boučka i hádající, které tentokrát vedl Ondřej Brzobohatý.

Letos oslavila Havlová významné jubileum; v březnu jí bylo kulatých sedmdesát let. A ačkoli už od loňského roku nehraje v Divadle na Vinohradech, její program je pořád hektický. "Takový uspěchaný, asi jako každý rok. Už jsem si na to zvykla," komentovala to.

"To je támhle nadace, támhle film, teď chci cestovat, nemám na to čas… Tam chtějí, abych jim dala záštitu, tady chtějí záštitu Václava Havla. Je to tak absurdní, je to bizár," přiblížila svůj nabitý harmonogram Havlová, která o víkendu také zavzpomínala na smrt svého manžela před dvanácti let.

V neděli večer, těsně před výročím jeho úmrtí, zveřejnila jeho rukou psaný vzkaz se srdíčkem: "Dášenko, na shledanou! Drž mi palce! V." "Držím," dodala ve svém příspěvku.