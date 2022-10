Kim Kardashianová je na vrcholu. Má za sebou úspěšné podnikání i skandály

Celebrita, influencerka a podnikatelka se narodila jako Kimberly Noel Kardashianová v roce 1980 v Los Angeles do rodiny právníka a televizní moderátorky a manažerky.

Zatímco její matka má holandské, anglické a irské předky, její otec měl arménsko-americké předky. Kardashianová má ještě starší sestru Kourtney a mladší sestru Khloé a bratra Roba.

Kardashianová vystudovala římskokatolickou dívčí školu v Los Angeles a začínala jako osobní stylistka a nákupčí módy. Společně se sestrami si později otevřely butik v Kalifornii. Slavnou se stala i díky svému kamarádství s Paris Hiltonovou.

A když se v roce 2006 začala vysílat rodinná reality show Keeping Up With The Kardashians (Držte krok s Kardashianovými), arménsko-americká rodina se stala definitivně slavnou. Kim Kardashianová a její sestry jsou nyní jedny z nejsledovanějších osobností USA a jejich jmění je odhadováno na desítky milionů dolarů. Letos však Kardashianová oznámila, že show po 14 letech skončí.

Kardashianová byla třikrát vdaná, naposledy za rapera Kanyeho Westa, se kterým byla 10 let. Rozvedli se letos v březnu.

Celebrita je nyní známou a velmi bohatou podnikatelkou, založila kosmetickou značku, vlastní řadu parfémů a spodního prádla. Její jmění je odhadováno na stovky milionů dolarů.

