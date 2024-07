Co spojuje Krejčíkovou a Janu Paulovou? Díky ní se herečka potkala se svým idolem

Je už tradicí, že na vystoupení Jany Paulové se chodí dívat nejlepší české tenistky jako Petra Kvitová nebo Lucie Hradecká. Zvláštní pouto ji ale pojí se současnou vítězkou Wimbledonu Barborou Krejčíkovou.

"Vůbec nevím, jak jsme se daly dohromady s Bárou Krejčíkovou, u které můžu říct, že se z nás staly kamarádky. Často dojde řeč na podobné problémy. Když byla zraněná (v roce 2022 si tenistka zranila pravou ruku, pozn. red.), tak se starala o fyzickou rekonvalescenci, tak my se zaměřily na psychickou rekonvalescenci," vzpomínala pro Radiožurnál Paulová na momenty, díky kterým navázaly přátelství. "Hrajeme komedie, takže jsem šťastná, když se směje a baví ji to."

Tenistku poprvé kontaktovala sama herečka, kdy jí chtěla pogratulovat k úspěchu na French Open v roce 2021. "I já jsem jejich nadšená divačka," říká o "svých" tenistkách Paulová, která ráda chodí na sportovní utkání. "Díky Báře jsem měla obrovský zážitek, protože jsem se loni podívala do Wimbledonu."

Její výlet na prestižní turnaj byl velice spontánní. "Loni v červenci jsem v pátek v poledne doprovázela na letiště dceru, která letěla do Londýna, a uvědomila jsem si, že tam je vlastně Wimbledon a chtěla bych se tam moc podívat. Šla jsem k přepážce, zda by tam nebylo jedno místo v letadle, bohužel nebylo. Zjistila jsem ale, že za dvě hodiny letí další letadlo. Rychle jsem se vrátila domů, sbalila si, sice ten let trval asi dvanáct hodin, ale druhý den jsem byla v Londýně," vzpomínala Paulová. To ale nebyl jediný problém.

"Druhá věc byla, jak se dostanu na ty zápasy, všechny byly vyprodané. Řekla jsem si, že budu drzá a napíšu Báře." Kamarádka ji ve štychu nenechala. "Hned mi napsala, že budu mít všechno domluvené a v deset hodin ráno ať jsem na kurtě." Paulová tak mohla potkat ty nejlepší světové tenisty, jako Serenu Williamsovou nebo Nicka Kyrgiose, který ji překvapil svým něžným chováním vůči svým prarodičům. Zvláštním zážitkem pro ni ale bylo setkání s jejím osobním idolem.

"Rafael Nadal, kterého miluji, tak si po sobě všechno vzorně uklidil v té sámošce s jídlem, kde ostatní nechávají nepořádek, navíc tam i utíral stůl po trenérovi. Bára mě s Rafaelem nakonec vyfotila, on mě vzal kolem pasu, hned jsem si říkala, proč já dva měsíce tak žrala, proč tam mám tu pneumatiku," smála se u vzpomínky Paulová.