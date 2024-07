Jana Paulová doufá v podporu dcer ve StarDance. Jedna se však nejspíš neukáže

Jednou z letošních VIP tváří oblíbené show StarDance je i herečka Jana Paulová, která se představí po boku tanečníka Robina Ondráčka. Ta prozradila, že nabídka na to zatančit si nepřišla poprvé. Před lety ji však odmítla.

"Možná jsem měla víc rozumu než dneska. Ale taky jsem tenkrát byla víc zaneprázdněná, a proto jsem řekla ne. A když mi volali znovu, moje první reakce byla, že je to úplný nesmysl. Jenomže pak jsem si uvědomila, že už jsem se v životě pustila do takových různých věcí…" prozradila Paulová s tím, že jí v rozhodování pomohlo i její okolí.

"Zavolala jsem pár blízkým lidem včetně své rodiny a všichni reagovali: ‘Jó, jdi do toho!’ Tak si říkám, co se může stát? Vždyť je to zábava," řekla pro iDnes a dodala, že jednoznačně ji podpořil její manžel, hudebník Milan Svoboda, podle kterého prý o nic nejde.

A své požehnání mamince daly i dvě dcery Anežka a Adéla, které obě žijí v zahraničí. Minimálně jedna se však na přímé přenosy do Prahy chystá - Anežka, která žije s manželem a tříletou dcerou Allegrou ve Velké Británii. Protože ta vzdálenost není tak velká, doposud se Paulová snažila, aby se viděly alespoň jednou za měsíc. "Je možné, že to teď nebude vycházet tak, jak si představujeme, ale třeba se přijedou podívat oni sem, až budou přímé přenosy," doufá herečka.

To s druhou dcerou Adélou je to komplikovanější. Ta totiž s manželem žije až v daleké Indii a pozornost rozhodně nevyhledává. "U nich si nejsem jistá, jestli by se přijeli podívat na přímý přenos. Oni si tam žijí svůj poklidný krásný život, a že by se s námi chtěli setkat ve chvíli, kdy zrovna budu součástí šoubyznysu a všeho toho stresu? Spíš jezdím já za nimi a snažím se načerpat něco z jejich klidu. Jsou skromní, žijí jinak," dodala Paulová, která se tak nejspíš bude muset obejít bez dceřiny osobní účasti.