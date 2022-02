Člen kapely Lucie Robert Kodym se léčí ze závislosti na alkoholu

Člen kapel Lucie a Wanastowi vjecy Robert Kodym se do léčebny poblíž Českého Krumlova uchýlil údajně kvůli svým problémům s alkoholem. Podle informací, které přinesl deník Blesk, se ale možná bude muset Kodym poprat s ještě větším problémem. "On přišel s problémem na alkohol. Když ale kluci viděli jeho odvykací stavy, nezdá se jim to…" tvrdí podle Blesku zdroj přímo z léčebny. Ten také popisuje, že kytarista, který je pověstný svým kloboukem, si příliš neláme hlavu s dodržováním místních pravidel. Prý nechodí na povinné ranní nástupy, jako jediný má výsadu samostatného pokoje a příliš se nezúčastňuje ani dalších společných nařízených aktivit.

O tom, že by se rozhodl se svým vztahem k alkoholu něco dělat, ale neměli kolegové z kapely Lucie, která letos v létě chystá turné, nejmenší tušení. "Máme se vidět na zkoušce asi čtrnáct dní před prvním koncertem, a ten je někdy v červnu. Tak jsem tedy zvědavý, jak bude Robert vypadat," prohlásil jeho spoluhráč z Lucie Michal Dvořák.

Kodym poslední roky s médii příliš nekomunikoval. Aby měl se svojí rodinou klid, koupil před lety chátrající barokní zámek v Bečvárech, který s pomocí otce rekonstruoval. "Netušil jsem, kolik energie, práce, peněz, stresu a bezesných nocí mě a mého tátu bude stát jeho rekonstrukce," řekl před lety.

Muzikant není jedinou českou celebritou, která se rozhodla zachránit chátrající zámek. Stejnou cestou se vydal například herec Karel Roden, který koupil zámek Skrýšov, nebo syn herce Martina Stropnického Matěj Stropnický se svým životním partnerem, hercem Danielem Krejčíkem. Ti si pořídili zámek v Osečanech. A ještě jedno mají tito slavní zámečtí páni společného. Jak na Skrýšově, tak v Osečanech se pořádají kulturní akce, z jejichž výtěžku se pak hradí další rekonstrukce.

Podobné plány měl se svou nemovitostí i Kodym. "Třeba by se zde mohl konat pravidelný komorní festival klasické hudby. To však ukáže až čas. Mou snahou je vrátit tuhle stavbu do původní podoby z poloviny 18. století."