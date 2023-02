"Chtěl jsem, aby aspoň jedno z dětí bylo lékař," říká pětinásobný otec David Prachař

"Je to podobné jako u doktorských rodin, kdy se také jejich profese dědí. A to bych řekl, že je lepší varianta. Mám pět dětí a přál jsem si, aby aspoň z jednoho byl lékař, aby se o mě postaral," prozradil herec David Prachař v rozhovoru pro iDnes, že už pomýšlí na stáří a trochu se bojí případných zdravotních neduhů. Připustil ale, že žádný z jeho potomků láskou k medicíně nezahořel.

"V širší rodině to ovšem vyhlíží nadějně. Synovcův syn chodí s dívkou, která studuje medicínu. Takže možná se k nám do rodiny vloudí doktorka a já se pak vloudím k ní do ordinace," dodal se smíchem Prachař, který zatím odbornou péči nepotřebuje a svou fyzickou kondici si udržuje především dlouhými procházkami.

Jenže ani k nim nedokázal žádné z pěti dětí přivést. "Mám rád kopce, hory, rád chodím. Moje děti ale výlety nesnášejí. Trochu jsem doufal, že až "zestárnou", přijdou tomu na chuť. Nepřišly. Jsem jedinej z rodiny, kdo rád chodí," posteskl si Prachař.

Minimálně v jedné tradici ale uspěl. A tím je láska k fotbalové Slavii, kterou se mu povedlo předat dvěma synům - staršímu Jakubovi a dospívajícímu Františkovi. "Vztah ke Slavii jsem taky podědil po tátovi a podědili to i moji kluci. V naší rodině je to taková jasná mužská záležitost, která se musí dodržovat. Přes to vlak nejede! Jen se v rodině narodí kluk, hned na něj působíme, aby byl slávista!" pochlubil se.

A podobný prý mají s dětmi i smysl pro humor. Což je věc, na které se Prachař ale neshodne s většinou současných filmových a televizních tvůrců. Podle něj je dnešní humor až zbytečně svázaný pravidly. "Humor je hrozně náročná disciplína. Když se má něco dělat s humorem a nadsázkou, musíte do toho jít upřímně a nebát se riskovat. Nesmí se chodit po špičkách a třást se, aby se někdo nedejbože neurazil. Takhle se humor dělat nedá. Humor trpí právě takovou tou autoregulací. Musí se počítat s tím, že se vždycky někoho dotknete," říká Prachař, který se podílel na tvorbě seriálu Revír. Diváci ho uvidí v březnu letošního roku a podle herce se nebojí občas se do někoho strefit.