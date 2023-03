"Chtěl bych malou svatbu," říká zpěvák David Kraus. Jeho partnerka to vidí jinak

Hudebník David Kraus patří mezi ty celebrity, které si své soukromí bedlivě střeží a prakticky o něm nemluví. Před pár týdny ale udělal výjimku a prozradil, že s partnerkou Sárou, se kterou mají roční dceru Ester, plánují svatbu. "Ano, my jsme zasnoubení a máme každý tu představu o svatbě jinou," řekl Kraus Blesku.

"Já bych chtěl skromnější, ale mojí ženě musím dopřát tuhle princeznovskou chvilku. A naše holčička už nám bude moct jít za družičku, což je skvělý," dodal s tím, že zatím ale nemají datum, a dokonce ani nevědí, zda veselka proběhne ještě letos.

Kraus, který má tři bratry, a je tak jasné, že svatebních hostů bude požehnaně, by přesto byl raději, kdyby obřad mohl proběhnout v co nejužším kruhu.

"Mám velkou rodinu, ale ty svatby se mi líbí malý. Já ty velký mejdany zažil a pro mě je to stres. Jako pro toho, kdo se má ženit, tak bych si to chtěl užít v menším složení a nebýt za urvanýho člověka. Ona je ale z Moravy a tam se dělají velký svatby, takže to bude asi tam a Prahu přivezeme autobusem. Chtěl bych, aby tam bylo trochu toho folkloru, který je krásný, a strašně se mi líbí kroje. Takže budeme muset najít kompromis, abychom byli oba spokojení," zaspekuloval syn moderátora Jana Krause.

Přiznal také, že menší oslava v jeho představách vede i z praktických - zejména finančních - důvodů. "A pak je další věc, že to stojí obrovský prachy," uzavřel téma se smíchem.