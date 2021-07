Utahují si z žen. Muži na Instagramu rozpoutali válku, parodují klasické ženské pózy

Parodický účet pojmenovaný Bros Being Basic kopíruje pózy, ve kterých se ženy často fotí na sociální média. Na profilu tak nechybí selfie v turbanu, fotka v legínách, čerstvá pedikúra ani sexy póza u bazénu.



Zábavný účet byl vytvořen komičkou Ashley Hesseltineovou v roce 2014 a v současné době má více než 860 tisíc sledujících. S nápadem přišla při psaní příspěvku pro svůj blog Witty and Pretty. "Takže mě napadlo," napsala. "Co kdyby chlapi dělali dívky?" Za pár dní vytvořila s pomocí svého přítele Travise Maya účet na Instagramu, a bylo to.

Je jen otázkou času, než někdo vytvoří instagramový profil, kde ženy budou parodovat muže.