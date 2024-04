"Chlap mi musí chutnat," říká zpěvačka Leona Machálková

Životní láskou zpěvačky Leony Machálkové byl světově uznávaný architekt Bořek Šípek, se kterým má syna Artura. Poté, co jejich vztah skončil, už neměla veřejnost možnost vidět po boku Machálkové jiného partnera. Ona sama ale věří, že ji láska ještě potká. O seznámení má ale jasné představy a určitě nehledá na internetových seznamkách.

"Nejspíš každá z nás dá na osobní dojem. Asi bych nešla na rande po prvním setkání. Ani v minulosti, když se ohlédnu, tomu tak nikdy nebylo. I když jisté zaujetí už i v tom prvním momentu je," řekla zpěvačka pro Prima Ženy s tím, že velkou roli hraje vzájemná chemie.

"Když se potom lidé přiblíží, objímají se, líbají, potažmo mají intimní život, dost silná vazba je, jak vám ten člověk voní. Nejen jakou značku parfému používá, ale roli hraje, jak se potíme, jak nám chutnají sliny toho druhého. To jsou všechno věci, které mají čas v tom poznávání se a je to o osobním kontaktu. Je to tak, že nic se nemá uspěchat. A o to spíš si myslím, to pak může být trvalejší," myslí si Machálková.

Všem, kteří jsou na začátku nového vztahu, radí, aby na nic nespěchali. "Žádná hektika, udělejme si na sebe čas. Povídejme si, vnímejme všemi smysly. Pohled do očí, nic těkavého. Opravdu ten klid. Protože lidé, kteří se o sebe zajímají a chtějí spolu potom být, by se měli dobře poznat."