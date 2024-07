"Nevěděla jsem, jestli neblouzním," reaguje na zásnuby své sestry Charlotte Ornella

Před začátkem karlovarského filmového festivalu Charlotte Štiková svého dnes snoubence ještě ani neznala. A podle svých vyjádření by se ráda vdala nejpozději v září. To proto, aby stihla hezké počasí. Z řečí, že se sotva znají, si nic nedělá. S trenérem Martinem jsou si prý souzeni. "Je to osud a mám ho v horoskopu, stejně jako tam Ornella měla Pepu. A její manželství dokonale vyšlo," má jasno nejmladší z kontroverzní rodiny.

Svou svatbu navíc bere jako příležitost k zakopání válečné sekery mezi ní, matkou Monikou Binias a sestrou Ornellou Koktovou. "Pozvu i mámu a Ornellu, mohlo by nás to všechny usmířit," věří Charlotte. Účast už potvrdil i otec Michal Štika.

A jako ke všemu, má i zásnubám své dcery Binias co říci. "Charlotte mi Martina nepředstavila, protože já žiju ve Švýcarsku a ona v Havířově. Zjistila jsem si o něm informace sama a psala jsem si s ním," řekla Blesku a hned upozornila na - z jejího pohledu - silné i slabé stránky svého budoucího zetě. "Není to žádný knihomol, ale co řekl, to platilo. Chci hlavně, aby mojí dceři pomohl a aby byla šťastná. Je mu padesát a je dobře, že bude mít někoho staršího a zralejšího. Na svatbu půjdu, už jsem o tom s ní mluvila. Ornella ji zradila," neodpustila si rýpnutí na závěr.

To Koktová je z plánu své mladší sestry pořádně zaskočená. "Vůbec jsem netušila, že Charlotte někoho má, a už vůbec ne, že je zasnoubená," řekla udiveně. "Popravdě jsem si musela pustit rozhovor na Blesk.cz dvakrát, abych si byla jistá, že neblouzním," dodala šokovaně. Jestli se velkého dne své sestry zúčastní, ale zatím neprozradila.