Cestování s otcem a zpívání s maminkou. To jsou nejmilejší vzpomínky Artura Štaidla

Nejnověji se vzpomínky na zesnulé rodiče Arturovi Štaidlovi vybavily na premiéře druhé řady minisérie Iveta, která pojednává právě o životě jeho slavné maminky, zpěvačky Ivety Bartošové. Ta se bohužel potýkala s psychickými problémy a svůj život ukončila 29. dubna 2014 skokem pod vlak.

"Ta série mi přijde krásná. Hrozně se mi líbí kamera a jakým způsobem to dělají, na českou tvorbu je to podle mě geniální. Vše ve scénáři jsme předem probírali, všechno mi posílali. Nepřijde mi, že by tam něco zásadního chybělo nebo bylo vyloženě navíc," řekl Artur pro pořad Život ve hvězdách.

Jednou z věcí, kterou je doslova nadšený, je podoba Ondřeje Brzobohatého, který v seriálu dostal roli jeho otce, hudebníka Ladislava Štaidla. Ten v lednu roku 2021 podlehl komplikacím spojeným s onemocněním covid-19.

"Myslím si, že má mého tátu nastudovaného opravdu skvěle. Vidím tam podobu nejen vzhledovou, ale i v různých gestech a výrazech, což mě opravdu občas pobaví, je to originálu chvilkami opravdu velmi blízko," dodal Štaidl, který se sám v minulosti věnoval hudbě. To už však pověsil na hřebík.

Přestože jeho rodiče byli veřejnosti velmi dobře známí, jeho vzpomínky na ně jsou ryze soukromé. Na tatínka prý myslí hlavně v souvislosti s rodinnými dovolenými. "Ty byly skvělé. Procestovali jsme toho hodně, poznávali jsme nové kultury," popsal.

"S maminkou jsme často zpívali, převážně tedy na svátky koledy a mamka si trénovala písničky. S mámou mám ve vzpomínkách spojené převážně Vánoce, zdobení celého domu a stromečku. Na to si vzpomínám dost. Je pravda, že pak jsem roky Vánoce ani neslavil. Až teď se k tomu zase pomalu vracím," uzavřel mladík, který se ve společnosti ukázal se svou přítelkyní, s níž sdílí i společnou domácnost.