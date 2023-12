Čestmír Strakatý se stal otcem. Jeho manželka tajila těhotenství do sedmého měsíce

"Successful replication," napsala ve středu Hana Strakatá Makovcová na Instagram ke společné fotografii s manželem a jejich novorozeným potomkem.

Pár se seznámil během covidu. "My se známe díky hudbě. Poprvé jsme se viděli na technoparty, ale tam jsme si jen podali ruce a nic se nedělo. Pak ten vztah pokračoval skrze internet," zavzpomínala Hana v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde byli spolu s Čestmírem hosty.

Čestmír Strakatý pak poznamenal, že vše začalo, když Hance olajkoval fotku. "Asi bych si toho nevšimla, ale internet mi ho začal nabízet zpátky. Podívala jsem se na jeho profil a tam měl napsanou stěžejní věc, že poslouchá Boards of Canada. Zjistila jsem, že má velice dobrý vkus, to jen tak někdo neposlouchá. Začali jsme se bavit, a tak to začalo," prozradila Hana.

Ve stejném pořadu pak vyšlo najevo, že manželé spolu čekají svého prvního potomka. Hana totiž už byla v sedmém měsíci a měla nepřehlédnutelné těhotenské bříško. O jejím těhotenství přitom vědělo jen pár lidí. "Tímto bych se chtěla omluvit všem svým kamarádům, kteří toto uvidí, protože my jsme to vůbec nikomu neřekli, kromě asi třech lidí. Jít s tím do televize je určitě správná volba," řekla Hana.