Celeste Buckingham bojovala s domněnkou, že je ošklivá. Může za to psychická porucha

Slovenská zpěvačka Celeste Buckingham díky soutěži Česko Slovenská SuperStar vplula do showbyznysu v útlém věku. Bylo jí pouhých patnáct let, kdy se dostala do hledáčku médií a zažila srovnávání s kolegyněmi i nemilosrdné komentáře ohledně svého zevnějšku. Rychle pochopila, že u jejího povolání musí být "obal co nejkrásnější" a talent sám o sobě nestačí. I kvůli nedosažitelnému ideálu krásy se u ní ještě před lety rozvinula porucha příjmu potravy.

Nad anorexií se jí povedlo zvítězit, ale zdaleka to neznamenalo konec nepříjemných poznámek. "Měla jsem pocit, že do mě šel celý národ. Tisíce cizích lidí, které jsem v životě neviděla, do mě rýpaly, četly ty články a nechávaly tam ty komentáře. I moji kamarádi, chtěli být asi milí, tak mi začali radit, jak bych měla zhubnout," vzpomínala nedávno ve slovenském podcastu Break the Rules s Nikou Vujisić.

Rýpnul do ní i přítel

Cizí poznámky, ať už online, nebo dokonce i u osobních setkání, ovšem tak moc nebolely jako ta, která přišla od nejbližšího člověka. "I můj tehdejší přítel mi řekl, že se mu už nelíbím, protože jsem přibrala. To mě úplně rozbilo. Z toho jsem se vzpamatovávala roky. V tom období mě ten přítel a všichni okolo přesvědčili, že vlastně asi jsem ošklivá, když to všichni říkají."

"Kdysi to bylo tak, že jsem se vzbudila a prostě jsem se viděla škaredě," vzpomínala s tím, že zatímco ze začátku vnímala svou váhu jako problém, pak se začala soustředit spíš na stárnutí. A ačkoli podle ní s tím mají problém i jiné ženy, u ní se už projevovala psychická porucha dysmorfofobie, což je chorobný strach z vlastní ošklivosti. "Rozdíl je v tom, že se to dostane do hlavy a zkreslí to zrak. Ty už normálně fyzicky vidíš něco jiného v zrcadle. Můj mozek je levné zrcadlo, vytvořil si takový zlozvyk, vidět se nekorektně, škareději, jinak, než je skutečnost."

Bohužel si moc dobře uvědomuje nemilosrdný diktát krásy showbyznysu. "Já jsem pochopila, že na tom trhu, kde jsem, tak moje hodnota bude postavená ne na tom, jak dobře odzpívám ten koncert, ale jak při tom vypadám. A tehdy mě to přestalo bavit, už jsem to nechtěla dělat," vzpomínala zpěvačka, která ještě během pandemie přesídlila na portugalskou Madeiru. Tam podle ní vládne větší akceptace různých typů lidské krásy.