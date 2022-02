Carmen Mayerová odhalila bolavá místa. Jejím otcem byl důstojník nacistického Německa

Herečka Carmen Mayerová se rozhodla promluvit o svých bolestivých tajemstvích. Ta se týkají nejen jejího otce, ale také vztahu s matkou. Carmen Mayerová (plným jménem Maria de Monte Carmen Carin Martorell Mir Mayerová de Kostka) vděčí za své exotické jméno právě svojí mamince, která pocházela ze španělské Mallorky. V Paříži potkala německého architekta Charlese Mayera a společně pak žili jako rodina v Trutnově, kde se Carmen narodila.

V šestnácti letech se ale od maminky dozvěděla, že ani ona, ani její starší sestra Aida nejsou biologickými dětmi Charlese. Jejich otcem byl německý důstojník wehrmachtu jménem Manfred. "Přijala jsem to jako fakt," prohlásila v pořadu 13. komnata Mayerová.

Sama poznamenala, že si dělala starosti pouze o to, aby si tatínek Charles nemyslel, že ho má méně ráda. Postupem času jí však její původ způsoboval trauma. "Je pro mě hrozné, že byl součástí toho systému," uvedla herečka s tím, že pro ni bylo velmi těžké vyrovnat se s faktem, že biologický otec bojoval na straně nacistického Německa.

Není to však jediná bolestivá věc, se kterou se musela během svého života vypořádat. Posledních pět let života své maminky se Carmen Mayerová vzdala divadla, aby o ni mohla pečovat. Přesto ji pracovní povinnosti odvedly z domova v den, kdy maminka zemřela. "Někdy mi vytane na mysli, že jsem měla udělat víc," svěřila se herečka v dokumentu. A přiznává, že si v sobě nese pocit, že nesplnila, co své matce slíbila. Rozhodla se tak alespoň vyplnit její poslední přání, aby její popel rozprášili do moře v milovaném Španělsku.