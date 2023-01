Bývalý moderátor Pavel Zuna se tajně oženil. Jeho tajemství prozradil kamarád

Nečekanou novinku o další svatbě bývalého moderátora Pavla Zuny odhalil jeho kamarád a bývalý spolupracovník Jan Tuna. Ten byl o víkendu hostem na ČRo Dvojka, kde se zprávou o veselce pochlubil. "S Pavlem jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě," řekl Tuna do éteru.

A sám novomanžel jeho slova potvrdil, i když je uvedl malinko na pravou míru. "Je to tak, byla to maličká svatba. A nebylo to úplně nedávno, ale v říjnu," sdělil Zuna deníku Blesk. Dál ale svoje soukromí nijak komentovat nechtěl. "Moje žena se jmenuje Dana, ale tím bych s dovolením skončil," ukončil debatu o svém privátním životě. Se svou současnou manželkou se Zuna na veřejnosti ukázal poprvé v roce 2019, tedy rok po rozvodu, kdy společně navštívili filmový festival v Karlových Varech.

Pavel Zuna býval jednou z největších televizních hvězd. Během své kariéry prošel nejen Českou televizí, zazářil hlavně jako jedna z tváří Novy. V současné době se mediální pozornosti vyhýbá a zdůvodňuje to přáním svého současného zaměstnavatele. Tím je společnost Emma Capital, kde působí jako manažer pro vnější vztahy.