Bývalá moderátorka erotického Peříčka Jana Štefánková dnes prodává soukromé ostrovy

Tvář půvabné blondýnky Jany Štefánkové, která se svlékala pro pánský magazín Playboy a později moderovala erotický magazín Peříčko, už její fanoušci v podstatě nevídají. Na společenské akce nechodí a na živobytí si vydělává zcela jinak. Pokud byste si ale chtěli koupit soukromý ostrov, je tou pravou osobou, na kterou byste se měli obrátit.

"Před devatenácti lety jsem se stáhla do ústraní a už patnáct let se věnuji realitnímu byznysu v oblasti Indického oceánu. Před pěti či šesti lety se nám podařilo získat exkluzivní zastoupení Vladi Private Islands, což je nejvýznamnější mezinárodní prodejce privátních ostrovů. Proto není potřeba veřejná prezentace, protože tohle je komunita, která si žádá diskrétnost a neviditelnost," říká Štefánková, která ale nenabízí ostrovy pouze na druhé straně světa. Klidně vám nějaký sežene i v Evropě nebo Kanadě či kdekoliv jinde.

A přestože se v tomto prostředí pohybuje už řadu let, sama ještě svůj soukromý ostrov nemá. Co ale není, může být. "Nevlastním ostrov, ale ráda bych. Koneckonců to není zas tak nedostupná záležitost, protože teď se nejvíc prodávají ostrovy v severní Evropě a Kanadě za částky desítky nebo stovky tisíc dolarů, v dnešní době na to dosáhne spousta lidí. Není to tak nedostupné, jak si spousta lidí myslí," řekla Blesku bývalá playmate.

Že by se ještě dnes vrátila k focení lechtivých snímků, nepřipadá podle jejích vlastních slov vůbec v úvahu. "Je to pro mě uzavřená kapitola, nechci se vracet do stejné řeky. Navíc dneska je to úplně něco jiného, než bylo v době, kdy jsem fotila já, teď se svléká opravdu každý a pořád, takže už by to bylo zbytečné nošení dříví do lesa," říká podnikatelka. Tvrdí ovšem, že práce v šoubyznysu jí dobře připravila na svět obchodu. "Když umíte skvěle prodat sebe, umíte prodat cokoliv jiného," konstatuje Štefánková, která je už roky provdaná za podnikatele Reného Taubera a mají spolu dva syny, Reného a Ericka.