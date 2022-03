Přijde zpráva o mé smrti a pak moje nová reklama z nebe, vtipkuje vážně nemocný Uzel

Sexuolog Radim Uzel je už roky spjatý s reklamou na preparát podporující erekci. I přes podlomené zdraví kvůli postupující rakovině jícnu natáčí dál a nebrání se ani černému humoru. "Vždycky jsem točil reklamu v lékařském prostředí. Teď je to trochu jinak, děj se odehrává v nebi a já jsem tady pochopitelně nejvyšší šarže. Původně říkali, že reklama půjde až po mé smrti, což je trošičku morbidní, ale je to hezký nápad. Uvidíte v sedm hodin na televizní obrazovce, jak tam lítá ta holubice, že Uzel už to má za sebou, a pak švih, reklama, a já radím z nebe, to bude panečku překvapení pro lidi," zavtipkoval v pořadu ShowTime.

Na diagnózu přišel Uzel v podstatě náhodou, když se minulý rok zotavoval z nákazy koronavirem. "Covid mě potkal velmi nepříjemně, bylo to se mnou vážný, ale všechno se to úplně spravilo. Jenže paní doktorka na plicním říkala, že mám vedlejší nález v jícnu. Známý pan profesor mi dělal gastroskopii a za tři dny rakovina. Samozřejmě mě léčí, pokoušeli se nádor dokonce dvakrát odoperovat, ale ani jednou se to nepovedlo. Nemoc postupuje. Jícen onkologickou léčbou jakž takž drží, ale to víte, moc života už ve mně není," prohlásil Uzel v rozhovoru smířeně.

Minulý rok známý sexuolog pochoval svoji manželku. "Všechny statistiky říkají, že úmrtí stálého partnera je tím největším stresem, jaký vás může potkat. Dvaapadesát roků jsme spolu žili. Co naděláte," svěřil se se slzami v očích.

Přesto se ale snaží svou situaci brát s nadhledem a nepropadat depresím. "To víte, že to trošku hraju. Vědecky je dokázáno, že ten optimismus život prodlouží. Nakonec umřu, ale to umřeme všichni," říká Uzel s tím, že strach ze smrti nemá, bojí se však, aby umírání nebylo provázeno velkými bolestmi. V kolegy lékaře má však důvěru a ví, že dnes už jsou možnosti tišení bolestí pokročilé. Sám také prozradil, kolik času mu zbývá. "Jako lékař to mohu odhadnout a řekl bych, že do roka a do dne."