Obrací se na mě ženy s traumaty. O sexuální služby jít ale nesmí, tvrdí tantrička

Na tantru Klára Kloudová narazila, když hledala neobvyklou práci, která by ji bavila. Po absolvování tantrického kurzu dostala nabídku odjet masírovat do Irska. Tam jí jedna z kolegyň řekla o prvním tantrickém studiu v Norsku, které tam založil Čech. "Sháněl ideálně někoho, s kým se snadno dorozumí, tedy Češky a Slovenky," vzpomíná na své začátky mladá tantrička. Později si v Norsku otevřela vlastní studio a přemýšlela o tom, že ve skandinávské zemi zůstane natrvalo. Nakonec se ale vrátila do Česka, které je jí bližší.

Tantra má ambivalentní pověst, je opředena řadou nepravd a lidé si ji nezřídka zaměňují se sexuálními službami. Kloudová ale upozorňuje, že v průběhu masáže nejde primárně o vyvrcholení, dokonce se nemusí jednat ani o intimní masáž. "Člověk si může dovolit být sám sebou, může mluvit o svých straších, promlouvat pomocí emocí, pohybů. Cílem není nic jiného, než aby člověku bylo v tu chvíli dobře, a je jedno, jestli jde o hlazení po tváři nebo masáž intimních míst," přibližuje svou práci tantričky.

Vysvětluje zároveň, že ona jako průvodkyně nemá být objektem, který klienta vzrušuje a nemůže od něj přijímat žádný dotyk. "Nicméně pokud dojde k vyvrcholení přirozenou cestou bez toho, abychom se o to snažili, je to v pořádku, jedná se o fyziologický projev těla," dodává a jedním dechem upozorňuje, že ne všechna studia jednají korektně a některá z nich tantry využívají jen kvůli názvu, který by zastřešil jejich byznys.

Ženy někdy čekají, že místo nich řeknu o předstíraném orgasmu

Školitelka si ve své praxi všimla, že dřív tantrické masáže vyhledávali především muži, nyní se ale poměr obou pohlaví vyrovnává. Domnívá se, že kvůli přetrvávajícímu stigmatu je intimní masáž v případě mužů společensky přijatelnější. "U žen je to stále tabu. Myslím také, že ženy mají strach, že je někdo zneužije. U chlapů je tento strach minimální," míní.

Kloudová ve svém studiu v centru Prahy kromě masáží poskytuje také tantrické terapie. Obracejí se na ni páry, u nichž vyhasla chuť na sex, nebo ženy, které nemohou dosáhnout orgasmu. "Objevují se také traumata znásilnění či obtěžování, která si s sebou ženy nesou. Někdy se k tomu vrací až po patnácti letech a hledají různé cesty, jak si pomoci. Jedním ze způsobů je právě tantrická masáž, kdy spolu pracujeme prakticky. Hledají znovu sebelásku, to, že se sebe mohou dotýkat nebo naopak přijímat dotek," popisuje mladá tantrička ozdravný proces.

Zmiňuje, že v případě úpadku partnerského sexuálního života sice neexistuje univerzální návod, často ale stačí, když si na sebe dvojice udělá víc času. "Vášeň se sama od sebe neobjeví, je třeba pro to něco udělat. Hodně pomůže už jen změna prostředí, návštěva wellness či hotelu. Doma jsme totiž zvyklí dělat ledacos, vařit, starat se o domácnost. Najednou pak máme přepnout a být milenci a milenkami, to je někdy velice obtížné," říká.

Tantra Slovo tantra označuje soubor náboženských rituálů, které vznikly před pátým stoletím v Indii.

V souvislosti se západním světem se hovoří spíše o neotantře, moderní variaci tohoto hnutí, kam spadají i tantrické masáže .

Neotantra se zaměřuje spíše na sexualitu a je do značné míry oproštěná od původních duchovních a filosofických nauk.

Zaměřuje se na navození tak zvaného celkového tělesného a duševního orgasmu.

Tantrická masáž je propracovaným systémem tělesných doteků, pracuje se i s olejovými masážemi, lávovými kameny či přikládáním horkých ručníků.

Občas je podle ní potřeba si společný čas s partnerem naplánovat. "Můžete si zajít si do kina a po kině nejít hned domů, ale dát si víno, doma si udělat masáž a počkat, jak to bude pokračovat. Lidi se plánování bojí, připadá jim, že to není spontánní a sexy. Ale tak jako si plánujeme trénink nebo dovolenou, můžeme si naplánovat rande se svým partnerem. Pokud to neuděláme, vleze nám tam něco jiného," varuje. Nechuť k sexu podle ní mohou způsobovat i nevyřešená témata ve vztahu, která vyústí ve fyzický blok.

Kloudová je přesvědčená, že tantra může pomoci prohloubit jak vztah k sobě samému, tak k partnerovi. Je ale potřeba, aby do studia dorazili oba z dvojice. "Stává se mi, že člověk přijde tajně sám a doufá, že se něco ve vztahu změní. Nezmění," podotýká lektorka. Nezřídka se setkává také s tím, že ženy, které i několik let předstírají vyvrcholení, očekávají, že to partnerovi sdělí v rámci párové terapie ona jako průvodkyně. "Já to ale za ně říkat nemohu," dodává.

Na předstírání orgasmu má Kloudová jasný názor. "Žena tím ochuzuje jen samu sebe. Měla by se ptát, proč to dělá. Nejspíš sama kvůli sobě, aby měla pokoj a nemusela toto téma otvírat. Možná to pro ni má význam, který ji může bolet. Je důležité to s partnerem probrat, být k sobě upřímní a otevření a přijímat se, i když nemá orgasmus," radí. Problémy s vyvrcholením jsou prý vůbec nejčastějším tématem, s nímž za ní ženy přicházejí.

Muži závislí na pornu mohou mít problémy s erekcí

Muže zase o něco častěji trápí závislost na pornografii a s tím související poruchy erekce. "Klienti mají často společné to, že začali sledovat pornografii v mládí, třeba ve 13 letech, a v podstatě na ní vyrostli. Když si pak najdou partnera nebo partnerku, objeví se erektilní dysfunkce. U porna však se vzrušením nemají problém. To je znak závislosti," vysvětluje.

Člověku pak nelze pomoci bez toho, aniž by pornografii dál sledoval. "Jde o to, aby si ani nepředstavoval scény, které z videí zná. Po určitou dobu si to mozek dokáže takto nahradit a dostat se na podobnou hladinu dopaminu, jako při jejich sledování," vysvětluje školitelka tantry. Problémy s dosažením orgasmu a závislosti na pornografii spolu navíc podle jejich slov souvisí. "To, že ženám stačí pouhá penetrace, máme právě z pornografie," je přesvědčená.

Kloudová dříve věřila, že pornografie může přispět k sebepoznání. Dnes jí už nepřisuzuje žádné pozitivní účinky v oblasti sexuality. "Vždy existuje pravděpodobnost vzniku závislosti, která se rozvíjí postupně. K sebepoznání nepotřebuji sledovat videa. Je to film, ne realita, tyto věci je dobré zjišťovat o samotě při masturbaci, s partnerem, prostřednictvím knih, podcastů. Při sledování pornografie se člověk spíše dobere k extrémům, které se mu začnou líbit, a těžko se z toho hledá cesta ven," upozorňuje.

Sexualita všemi smysly

Kloudová propaguje také tak zvanou vědomou sexualitu. "Vědomá sexualita znamená, že vím, co dělám, proč to dělám a jak to mám rád. Je to o přítomném okamžiku, stejně jako s jídlem. Když jím, ale píšu u toho zprávu, nevnímám, jak pokrm chutná. Při vědomém sexu prožívám to, co se děje kolem mě, vím, co se odehrává ve mně, a vnímám všemi smysly. Je to také o tom, že se dobře znám a dokážu si nahlas říct, co chci, přijímám se se vším všudy," přibližuje.

Pokud člověk s vědomou sexualitou začíná, tantra masérka doporučuje se nejprve zaměřit na masturbaci. "Rozvíjet se a poznávat můžeme, hlavně když máme sex sami se sebou. Dotýkat se na celém těle, dívat se na něj, prohlížet si jej. Tím se začnu přijímat," říká s tím, že je dobré zkoušet nové techniky doteku, kterých existuje okolo dvaceti. "Lidé přitom často znají jen dvě nebo tři. Při masturbaci si dávejte láskyplný dotek, zkoušejte nové techniky či pomůcky, dívejte se na sebe, ale nehodnoťte se," radí Kloudová.

Varuje před přílišným soustředěním se na dosažení orgasmu. "Zapomínáte tak, co se děje kolem vás, jaké zvuky vydáváte, jak dýcháte, co se vám líbí. Bytí vám pak proplouvá mezi prsty kvůli tomu, abyste měli orgasmus, který trvá velmi krátce. Přitom si můžete užít celou cestu a orgasmus brát jen jako třešničku," říká. "Nátlak znamená stres a negativní emoce. V sexu by tyto emoce neměly mít prostor," dodává.

