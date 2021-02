Slavná herečka Rosamund Pikeová žije v Česku. Překvapili ji opilí vodáci na Vltavě

Rosamund Pikeová se proslavila především rolí bond girl Mirandy Frostové ve snímku Dnes neumírej (2002) s Piercem Brosnanem v roli Agenta 007. Do Česká se 42letá herečka přistěhovala před rokem a půl kvůli natáčení seriálu na základě série fantasy románů The Wheel of Time (Kolo času).

Seriál se začal natáčet v Česku v roce 2019 a Pikeová se do hlavního města Česka přestěhovala tentýž rok v září i s manželem a dvěma syny. Kvůli pandemii koronaviru bylo však natáčení seriálu vloni na jaře pozastaveno a na začátku září opět obnoveno. Se zhoršením situace opět došlo k jeho přerušení. I přesto někdejší bond girl v Česku zůstává a svůj život zde vychvalovala i v americkém pořadu Jimmyho Kimmela.

"Synové si Prahu užívají. Je to kulturní město plné příležitostí. A díky své poloze ve střední Evropě je ideální na roadtripy, pár zajímavých výletů už jsme absolvovali," prozradila herečka.

Zážitky z Českého Krumlova na raftech

Kromě ježdění na kole, skateboardu nebo sáňkování v zimě si rodina Rosamund Pikeové vyzkoušela loni v létě i jízdu na raftech v Českém Krumlově.

"Bylo to idylické. Ale nevzala jsem v potaz, že je to v Česku taky velmi oblíbená aktivita pro rozlučky se svobodou a party," popsala herečka.

V rozhovoru s Kimmelem si vzpomněla na zážitek se skupinou dívek v bikinách, které za lodí táhly nafukovací mužskou figurínu s obrovskou erekcí, nebo opilou skupinu vodáků, které míjeli na Vltavě. "Moje děti od té doby tyhle scény s opilými vodáky neustále opakují," uvedla Rosamund Pikeová.

Herečka v Česku zůstane pravděpodobně až do ukončení natáčení seriálu. Ačkoliv neprozradila, ve které části Prahy bydlí, na jejím Instagramu se objevilo několik snímků z centra.

Rosamund Pikeová si zahrála kromě bondovky ve snímcích Pýcha a předsudek, Hněv titánů, U konce světa a Zmizelá. Za posledně jmenovaný film získala nominaci na Oscara i Zlatý glóbus. Letos je nominována na Zlatý glóbus za svou roli ve filmu I Care a Lot, který měl letos premiéru na Netflixu.