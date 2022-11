Brendan Fraser se Zlatých globů neúčastní kvůli sexuálnímu obtěžování

Herec Brendan Fraser, známý z komediálně akční série Mumie, se po letech ve velkém vrací na filmová plátna. Jeho slušně rozjetou kariéru začátkem milénia narušil incident s Philipem Berkem, prezidentem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, který tehdy patřil mezi důležité šedé eminence filmového průmyslu a kromě jiného dlouhá léta předsedal organizaci, jež za Zlatými globy stojí. V roce 2003 pozval Berk herce na oběd, během kterého se ho dotýkal na intimních místech.

Fraser si byl jistý, že jeho odmítnutí Berkových sexuálních návrhů mělo dopad na jeho kariéru v Hollywoodu. "Obviňoval jsem sám sebe a bylo mi mizerně - protože jsem si říkal: 'To nic neznamená, ten chlápek se po mně jen natáhl a šáhl si,'" vzpomínal na incident Fraser v roce 2018 s tím, jaké dopady na něj tato zkušenost měla. "Cítil jsem se kvůli tomu osaměle."

Berk obvinění popřel, současně ale přiznal, že Fraserovi poslal psanou omluvu za své chování. Po hercově veřejném vyznání proběhlo vyšetřování, podle kterého se Berk opravdu herce nevhodně dotýkal, ovšem podle Berka "mělo jít jen o žert, a ne o sexuální návrh".

Philipa Berka minulý rok z Asociace vyhodili kvůli nevhodným komentářům na adresu hnutí Black Lives Matter. Ceremoniál Zlatých globů byl minulý rok zrušený právě kvůli špatným praktikám výběru filmů i nízké diverzitě, což spustilo lavinu bojkotu i ze strany velkých hollywoodských hvězd, včetně Scarlett Johanssonové a Toma Cruise.

Z osobních důvodů, zejména kvůli Philipu Berkovi, se ceremoniálu v lednu nemíní účastnit ani Brendan Fraser, a to ani v případě, že se octne mezi nominovanými. "S Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu mám víc zkušeností než respektu k ní," komentoval Fraser svůj postoj pro GQ Magazine minulý týden. "A moje matka nevychovala žádného pokrytce. Můžete mě nazývat různými jmény, ale pokrytcem ne."

Kromě Zlatých globů Fraser plánuje plně podpořit svůj nejnovější dokončený projekt, a pokud by došlo na Oscary nebo jiná ocenění, má v plánu se jich účastnit. "Dlužím to sám sobě. Dlužím to štábu. Vím, že to dlužím fanouškům, kteří si zaplatili za to, aby tam přišli a viděli mě a stáli na to v řadě na slunci," dušoval se Fraser. "Dlužím to svým dětem. Toto je moje šance."