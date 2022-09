Brad Pitt prodává krémy proti stárnutí kůže. Před stářím prý neprchá

"Nehodlám prchat před stářím. Tomu uniknout nemůžeme. Byl bych rád, aby se to v naší kultuře přijalo a mluvilo se o tom," řekl osmapadesátiletý Pitt v rozhovoru s listem Vogue. Téma odporu proti stárnutí je podle něj "směšné" a patří do říše pohádek. "Reálné je starat se o svou pleť zdravě," řekl herec.

Firma nabízí přípravky v cenách od 80 do 385 dolarů (2000 do 9700 korun). Hlavní ingredience označované jako GSM10 a ProGR3 jsou založené na jádrech hroznů odrůd Grenache a Syrah, na kombinaci molekul z výtažků rostlin, vinné drtě, heřmánku a zeleného čaje. Podle výrobců krémy cílí na viditelné znaky stárnutí kůže.

"Patřím k lidem, kteří se nechají přestěhovat do jiného hotelového pokoje, když je v tom původním ještě cítit kolínská předchozího hosta. To je moc silné. Je třeba něco jemnějšího. Nevnucujte se, ať lidé přijdou k vám, to je můj názor," pravil Pitt.

Jak uvádí zpravodajská stanice CNN, Pitt má za sebou rušný týden. Minulý víkend osobně zahájil výstavu svých soch ve Finsku. Je další z celebrit, které se připojily ke kosmetickému průmyslu. Zpěvák a herec Harry Styles začal například loni v listopadu prodávat lak na nehty charakterizovaný jako veganská a jakékoli krutosti prostá značka. Zpěvačka Rihanna před dvěma lety založila kosmetickou řadu Fenty Skin.