Brad Pitt prodal dům, kde s Angelinou Jolie vychovávali své děti. Utržil 870 milionů

Herec Brad Pitt se definitivně rozloučil s domem, který v roce 1994 koupil od představitelky hororové ikony Elvíry Cassandry Petersonové. V té době za sídlo v prominentní čtvrti Los Feliz zaplatil "pouze" 1,7 milionu dolarů (v přepočtu asi 37 milionů korun). Od nového majitele teď slavný herec ale vyinkasoval 39 milionů dolarů, tedy neuvěřitelných 870 milionů korun. Pitt se rozhodl dům prodat v lednu, nenabídl ho však veřejně, a tak neexistují žádné podrobné snímky jeho domova.

Původní nemovitost postavil v roce 1910 ropný magnát a Pitt během doby, co ho vlastnil, připojil řadu okolních pozemků. K dispozici tak je kluziště, tenisový kurt, bazén, obrovské jezírko s Koi, skate park, garáže pro motocykly, taneční sál a kino. S domem se pojí i fakt, že je místem, kde Jimmy Hendrix napsal svůj hit z roku 1967 May This Be Love.

Sídlo se také nachází nedaleko domu, který Pittova exmanželka Angelina Jolie koupila po jejich rozchodu za 24,95 milionu dolarů. Důvodem údajně bylo, aby se jejich šest společných dětí mohlo vídat s oběma rodiči. "Chtěla jsem to mít blízko k jejich otci, který je jen pět minut cesty od nich," řekla kdysi herečka britskému magazínu Vogue.

Pitt patří k řadě osobností, které se rozhodly zbavit svých domů v Los Angeles. Důvodem může být fakt, že zde od dubna platí nová daň z prodeje nemovitosti. Z prodeje domu v hodnotě nad pět milionů dolarů se mají odvádět čtyři procenta, z tržeb nad deset milionů dokonce pět a půl procenta.