Bianca Censoriová a Kanye West se po dvou letech rozvádějí

Kontroverzní dvojice Kanye West a Bianca Censoriová se podle magazínu TMZ rozešli už před několika týdny. West prý informoval své okolí, že chystá vše potřebné, aby jejich manželství, které uzavřeli v prosinci roku 2022, mohlo úředně skončit. A zatímco hudebník má v plánu trvale přesídlit do japonské metropole Tokia, Censoriová se po rozchodu měla vrátit do rodné Austrálie.

Konec manželství jistě potěší blízké Censoriové, kteří už minulý rok veřejně vyjadřovali své obavy. Podle nich West svou druhou ženu nebezpečně ovládal a nutil ji například na veřejnosti chodit v podstatě odhalenou a naopak jí zakazoval veřejně mluvit. Censoriová se pravidelně objevovala na stránkách bulváru v modelech, které zcela odhalovaly její poprsí, a často docházelo i k jednání pohoršující veřejnost. Například v Benátkách za bílého dne před zraky turistů prováděla Westovi orální sex přímo na gondole.

Takové incidenty znepokojovaly nejen designérčino okolí, ale i Westovu bývalou manželku Kim Kardashianovou, se kterou má čtyři děti. "Občas je dost těžké vysvětlovat dětem chování jejich tatínka. A zároveň mám o něj vážné obavy. Prochází se po ulici bos s lahví šampaňského v ruce, něco je očividně špatně," uvedla loni.

Kardashianová také potvrzuje, že je West velmi manipulativní a ve své reality show prozradila, že ji naopak kvůli žárlivosti nutil chodit zahalenou a kompletně jí předělal šatník. "Vždycky jsem si myslela, že mám dobrý styl, dokud jsem nepotkala jeho. Řekl mi do očí, že to, co nosím, je naprosto příšerné."

Ještě než tvořili pár, se West stavěl do role jejího osobního módního poradce, a už tehdy jí radil, jak se oblékat. Než se totiž dali dohromady, byli dlouhá léta blízcí přátelé a podle Kardashianové byla móda jeho způsobem, jak projevit lásku. "Posílal mi často v průběhu dne a i v noci e-maily s fotkami outfitů, ve kterých bych se měla podle něj ukazovat a které by mi slušely."