Svléká ji jako panenku. Kanye West nutí svou ženu, aby chodila prakticky nahá

Odvážné kousky hraničící se zdravým rozumem, které za poslední rok předvádí současná manželka Kanyeho Westa Bianca Censoriová, vzbuzují pohoršení, ale zároveň i lítost. A podle všeho ji do pofidérních outfitů obléká sám West, co znepokojuje nejen fanoušky, ale už i Biančinu nejbližší rodinu.

"Kanye má pro Biancu sadu pravidel, která zahrnují i to, že nikdy nemluví a nosí jen to, co on chce, aby nosila," sdílel znepokojivou informaci zdroj z jejich okolí. Nelíbí se to ani jejím rodičům. Její matka Alexandra před časem dokonce přiletěla do Spojených států, ale srovnat situaci se jí nepovedlo. Biančin otec Leo Censori vyslovil přání, aby jej dvojice přijela navštívit do rodné Austrálie. Předmětem diskuse mají být právě nevkusné módní výstřelky jeho dcery, do kterých ji údajně nutí její manžel.

"Leo se nenechá zastrašit Kanyeho mocí ani kontrolou," konstatoval zdroj blízký rodině Censoriových.

