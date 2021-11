Vyčerpání ve StarDance. "Sotva chodím," přiznala Návorková, v sobotu nevystoupí

Lenka Nora Návorková se kvůli fyzickému odpočinku neúčastní sobotního charitativního speciálu a bude sbírat síly na další kolo, kde se bude opět vyřazovat.

"Je to velký zápřah jak fyzicky, tak na psychiku. Bohužel se mi 'podařilo' najít limity vlastního těla," popsala tanečnice pro Blesk. "Bolí mě úplně všechno, sotva dokážu chodit. Proto jsme se domluvili, že nejrozumnější bude, když mě zastoupí Tereza Prucková."

Změna tanečního partnera v půlce soutěže není jednoduchá, ale zpěvák v tom tentokrát nebude sám. To stejné totiž čeká v nadcházejícím kole další tři páry. Konkrétně Mariku Šoposkou, která si zatančí s Michalem Burešem, Andreu Sestini Hlaváčkovou, již provede Jakub Necpál, a Terezu Černochová, kterou povede Michal Kurtiš.

Profesionální tanečnice Tereza Prucková původně doprovázela herce Zdeňka Godlu, který vypadl ve čtvrtém tanečním kole. Nyní zatančí se zpěvákem Miraiem Navrátilem, se kterým si od první chvíle sedla. "Terka je skvělá. Během chvíle byla naprosto v obraze a už mě koučuje. Samozřejmě že jsem na Lenku zvyklý a je to pro mě teď jiný, ale věřím, že to zvládneme," popisuje zpěvák.

Jeho původní partnerky je mu líto. "Leničce přeju brzké zotavení. Věřím tomu, že to je jen na pár dní. Jela na dvě stě procent, což je pro nás fyzicky i mentálně velká prověrka. Není ani první, ani poslední, kdo to trochu přepálil, ale ona to zvládne!"