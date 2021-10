Ben Cristovao o rodině a lásce: Nevzdávám to a pořád se na to těším, přiznal zpěvák

Zpěvák Ben Cristovao, který odstartoval svou slibnou kariéru v roce 2009 poté, co se umístil na sedmém místě v první řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar, se neostýchá promluvit o svém soukromí. V rozhovoru v pořadu TALK! se svěřil, zda už našel lásku svého života a jestli v blízké budoucnosti plánuje založit rodinu.

"Právě teď jsem svobodný," přiznal Cristovao, jehož poslední známou partnerkou byla modelka Kateřina Kasanová. "Neřeším rodinu tak, abych ji měl. Podle mě není dobrý přístup to, že někdo hledá někoho, jen aby měl rodinu. Spíš jsem trpělivější s tím hledáním toho člověka, s kterým bych si rodinu chtěl založit. Nevzdávám to a pořád se na to těším," svěřil se interpret hitů Bomby, Těžký Váhy či Asio. Zároveň dodal, že jeho největším snem je, aby lidé byli otevřenější a aby na sobě chtěli pracovat.

Ben Cristovao se narodil 8. června roku 1987 v Plzni. Jeho matka pochází z Česka, otec je z Angoly. Život mu od základu změnila účast v soutěži Česko Slovenská SuperStar. Díky svému zápalu se z něj stal jeden z nejpopulárnějších českých interpretů a na rozdíl od mnohých zpěváků ze SuperStar neupadl po soutěži do zapomnění. Cristovao je aktivním veganem, zastáncem práv zvířat a angažuje se také v boji za záchranu životního prostředí.

Mezi jeho bývalé partnerky, kromě již zmíněné modelky Kateřiny Kasanové, patří i zpěvačka Monika Bagárová. Cristovao a Bagárová spolu randili od roku 2010 do roku 2012. Monika už na rozdíl od Bena rodinu založila, dcera Rumia se jí narodila loni v květnu a jejím otcem je MMA zápasník Makhmud Muradov.