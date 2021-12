Ben Affleck o manželství s Jennifer Garnerovou: Dohnalo mě to k alkoholismu

"Částečně jsem začal s pitím kvůli tomu, že jsem si připadal jak ve vězení," uvedl v rozhovoru v rádiové show Howarda Sterna. Ze vztahu chtěl odejít, ale měl pocit, že kvůli dětem nemůže, a nevěděl, co dělat. "A tak jsem začal pít skotskou a vždycky usnul na gauči, což nebylo dobré řešení," svěřil se.

Nakonec jim s Jennifer došlo, že i pro děti bude lepší, když se rozejdou. Chtěli jim dopřát úplnou rodinu, ale přitom jim dávali špatný příklad toho, jak by mělo manželství vypadat. Rozešli se v roce 2015 a o tři roky později vztah ukončili rozvodem.

Na rozchodu se podle Afflecka jednoduše dohodli a žádné drama neprobíhalo. "Prostě nám manželství nefungovalo. To se stává. Mám ji rád a ctím ji, ale už jsme nemohli být manželé. Bylo to vzájemné. Udělali jsme to nejlepší, co jsme mohli," řekl.

Fanouškům se ale jeho slovní napadání bývalé manželky nelíbilo a herce na sociálních sítích rozhodně nešetřili. "Pokud mluvíš takhle o matce svých dětí, rozhodně to z tebe nedělá dobrého otce, ale spíš blbce," zněl jeden komentář na Twitteru.

Uživatelé Twitteru mu vyčítali především to, že viní z pití Jennifer, přitom s alkoholem začal dávno před ní. Hýřením proslul už před 17 lety, kdy alkohol zapříčinil rozchod s Jennifer Lopezovou, se kterou teď paradoxně opět chodí.