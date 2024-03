Bella Hadidová spolyká denně ke snídani 14 pilulek. Její fanoušky to vyděsilo

U modelek by zdravou a vydatnou snídani očekával asi jen opravdový naiva, ranní rituál Belly Hadidové ovšem znepokojil i její nejoddanější fanoušky. Na svém TikToku se totiž pochlubila videem, kde zachycuje své ranní zvyklosti. Místo jídla ovšem spolykala hrstku prášků.

Svůj den začíná modelka kombinací tří druhů kapek, které mají být pravděpodobně výživovými doplňky. Ty zamíchá do husté kapaliny a následně polyká dohromady čtrnáct pilulek, které posléze zapije zeleným džusem.

To ale není konec; pokračuje sklenicí gelu z mořských řas a poté konzumuje viskózní minerál s ionovými stopovými prvky. Kousne do croissantu a vypije další nápoj. Poté se už věnuje své kosmetické rutině, kterou tvoří vtírání olejů do pokožky, krystaly a zápis do deníčku. Nechybí ani vykuřování prostoru šalvějí.

O jaké prášky se jedná, Hadidová nespecifikovala, ale už jen jejich pouhé množství bylo důvodem ke zhrození mnoha fanoušků. K jejímu rannímu rituálu se vyjádřila i německá fitness influencerka Sylwina Spiessová. "Croissant ke snídani vám určitě nedodá ten supermodelkovský lesk, spíše vám prudce stoupne hladina cukru v krvi," varovala v magazínu Blick. "V žádném případě byste se neměli nechat vtlačit do takové rutiny."