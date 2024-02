"Skláním se i před sebou," říká Barbora Munzarová o péči o umírající rodiče

V půlce ledna přišla herečka Barbora Munzarová o milovanou maminku, herečku Janu Hlaváčovou. O svou svou matku se starala doma do jejích posledních chvil. Munzarová v pořadu Showtime promluvila o tom, jak se jí po smrti Hlaváčové změnil život. "Teď musím vyzkoumat velkou díru té ztráty a zároveň nabyté svobody pro mne," řekla na kameru.

A přestože byla péče o umírající Hlaváčovou náročná, nikdy neuvažovala o tom, že by ji umístila do pečovatelského domu. "Když se to podaří nastavit v lásce - nejde to bez pomoci, člověk by úplně vyhořel - dovolte si požádat o pomoc. Ta duše se dá dochovat v domácí péči i bez bolesti, nechat ji tak převést na druhou stranu. Lehké to není, bez pomoci mé zlaté sestry a všech pečovatelek by to nešlo. Takže se mi podařilo nashromáždit tuhle síť lidí, kterým můžu věřit," promluvila se slzami v očích o tom, jak moc důležité je nebýt na takovou věc sám. "Skláním se přede všemi, kdo mi pomohli, a vlastně i sama před sebou," dodala Munzarová.

Podobnou zkušeností dcera slavného hereckého páru prošla už podruhé. I o svého otce, herce Luďka Munzara, se až do jeho smrti před pěti lety také starala doma. "Byla to dlouhá cesta k tomu v určité fázi dovolit si říct o pomoc. Bylo to pro mě nemyslitelné, protože mám oběma rodičům tolik co vracet. Snažila jsem se, co to jde, finančně i se silami a kapacitami, aby dožili doma s nějakou dobrou péčí," řekla v roce 2023.