Bára Basiková: "Matce jsem odpustila až u rakve"

Bára Basiková začala vztah se svojí zesnulou matkou zkoumat až v posledních letech. Co ji vedlo k tomu, že matce dokázala odpustit až po její smrti?

Odpovědi našla v prenatálních stadiu

Odpovědi se jí podařilo dohledat až za pomoci odborníků, našla je údajně ve svém prenatálním stadiu, tedy v době, kdy byla její matka teprve těhotná. "Moje narušená psychika dostala na zadek už v prenatálu. Protože moje maminka mě prostě nechtěla. Ona byla strašně mladá, bylo jí osmnáct let a dítě si vůbec nepřála. Nebyla na něj vůbec připravená a zralá," svěřila se zpěvačka v talkshow Miluše Bittnerové Na kafeečko. Mateřskou lásku si později vynahradila až prostřednictvím svých vlastních dětí.

Mámě odpustila až u rakve

Basiková otevřeně přiznala, že svému komplikovanému vztahu s matkou dokázala čelit až po jejím odchodu. Jejich vztah byl plný neporozumění a emocí, které nikdy nebyly vysloveny. Matce odpustila až ve chvíli, kdy se s ní o samotě loučila u její rakve. Tehdy jí vyjádřila své pochopení i odpuštění, přestože neměla jistotu, zda ji matka slyší. "Řekla jsem jí, že se na ni nezlobím, a že to chápu. Vím, že mě měla ráda, jen to neuměla ukázat," svěřila se Basiková. Vztah k dětem v sobě prý její matka nenašla ani jako babička. "Děti viděla párkrát a nic jí to neříkalo. Nemám jí to za zlé," uzavřela smířeně.